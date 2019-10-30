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Московский суд заново рассмотрит дело ростовчанина Серебренникова

Московский суд заново рассмотрит дело ростовчанина Серебренникова
Мещанский суд Москвы начнёт заново рассматривать дело ростовчанина Кирилла Серебренникова. Первое заседание прошло 1 ноября. Теперь делом «Седьмой студии» занимается судья Олеся Менделеева.

Ранее Ирина Аккуратова вернула дело в прокуратуру, так как нашла ошибки в обвинительном заключении. Она потребовала устранить нарушения. Прокуратура обжаловала это решение и вернула дело на новое рассмотрение. При этом она выдвинула требование заменить судью.

В ходе повторного процесса прокуратура требовала взять с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде. Мещанский суд Москвы отклонил ходатайство, так как нет оснований к тому, что режиссёр будет скрываться от правосудия.

Напомним, Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 миллионов рублей, которые государство выделило на реализацию творческого проекта «Платформа». Кирилл провёл около полутора года под домашним арестом.

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