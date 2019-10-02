Суд проверит законность возвращения прокурору дела ростовчанина Серебренникова



Московский городской суд проверить законность возвращение в прокуратуру дела ростовчанина Кирилла Серебренникова. Заседание назначено на 8 октября.



Дело «Седьмой студии» решили вернуть в прокуратуру 11 сентября. Тогда суд получил результаты комплексной экспертизы, который, как считает сторона защиты, полностью оправдывает фигурантов дела.



Судья Ирина Аккуратова нашла нарушения в обвинительном заключении, в связи с чем решила вернуть дело на доследование. Эксперты должны были ещё раз проверить верность доводов стороны обвинения и устранить ошибки в документации. Подсудимые и их адвокаты полностью поддержали это решение. Гособвинитель же остался недоволен таким поворотом событий и подал жалобу.



Напомним, режиссёра Кирилла Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии» обвиняют в хищении государственных средств. Он провёл более полутора лет под домашним арестом. Сейчас Серебренников находится под подпиской о невыезде.