Минпросвещения рекомендовало регионам завершить учебный год раньше срока

Минпросвещения порекомендовало регионам закончить учебный город раньше срока. В Ростовской области отпустить детей по домам планируют с 22 по 30 мая.Ученики 1-8-х классов должны закончить учиться 15-16 мая. При этом для школьников до конца мая нужно организовать внеурочную деятельность, направленную на общее развитие и воспитание. Десятиклассникам советуют закончить учебный год до 29-30 мая. Учащиеся 9-х и 11-х классов будут учиться до 5 июня. При этом девятиклассники будут сдавать экзамены с 8 июня по 31 июля, а аттестацию по выбранным предметам им отменили.Также изменится срок проведения итогового сочинения для выпускников. Его перенесут на 25 мая, если эпидемиологическая ситуация в стране не изменится. Экзамены для одиннадцаклассников сдвинули на 8 июня.