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Школьники Ростовской области начнут сдавать экзамены с 27 мая

Школьники Ростовской области начнут сдавать экзамены с 27 мая
Появилось утвержденное расписание ЕГЭ и ОГЭ для донских школьников 11-х и 9-х классов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства Ростовской области 16 марта.

Итоговые экзамены для учеников пройдут в три этапа. Первыми будут те, кто сдает тесты досрочно. Для них ОГЭ и ЕГЭ пройдут с 20 марта по 10 апреля. Основной период, в котором поучаствует абсолютное большинство школьников, стартует 27 мая и завершится 1 июня.

Также ученикам, которые не смогли сдать экзамены по математике базового уровня и русскому языку, будет предоставлена возможность пройти аттестацию заново в дополнительные дни, с 3 по 20 сентября. Кроме того, школьники, у которых сдача экзаменов по отдельным дисциплинам выпала на один день, напишут работы в резервные дни.

Также предусмотрены специальный период аттестации выпускников прошлых лет. Если человек хочет сдать экзамены в другие дни, он должен предоставить соответствующие документы.

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