В Ростовской области объявили беспилотную опасность 3 декабря

В Ростовской области объявили беспилотную опасность 3 декабря
В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС поступило вечером 3 декабря.

Минувшей ночью над донским регионом сбили 16 БПЛА. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Фото: DonDay
