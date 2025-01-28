Еще одно маслянистое пятно обнаружили в Дону в Ростовской области

Фото: Минприроды РО

В Ростовской области вновь зафиксировано маслообразное пятно в реке Дон, об этом свидетельствует информация от министерства природных ресурсов региона.26 января в дежурную службу министерства поступила информация о загрязнении, уточнили в ведомстве.Жители города Аксая заметили пятно, происхождение которого пока не установлено, рядом с домом № 199 на улице Набережной. Предварительные данные говорят о вероятной утечке нефтепродуктов.Сотрудники Речморпорта начали мероприятия по локализации пятна, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. Однако источники загрязнения и место сброса на данный момент остаются невыясненными.