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Еще одно маслянистое пятно обнаружили в Дону в Ростовской области

Еще одно маслянистое пятно обнаружили в Дону в Ростовской области

В Ростовской области вновь зафиксировано маслообразное пятно в реке Дон, об этом свидетельствует информация от министерства природных ресурсов региона.

26 января в дежурную службу министерства поступила информация о загрязнении, уточнили в ведомстве.

Жители города Аксая заметили пятно, происхождение которого пока не установлено, рядом с домом № 199 на улице Набережной. Предварительные данные говорят о вероятной утечке нефтепродуктов.

Сотрудники Речморпорта начали мероприятия по локализации пятна, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. Однако источники загрязнения и место сброса на данный момент остаются невыясненными.
Фото: Минприроды РО
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