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Подразделение Минобороны обвинили в сливе нечистот в реку Быстрая в Ростовской области. Региональное министерство природных ресурсов и экологии подтвердило факт сброса канализационных отходов в приток Северского Донца.До этого, в конце марта, как сообщает Donday, жители Морозовска жаловались на сброс сточных вод в местные реки. Кроме того, на берегах водохранилища находили мертвых водоплавающих птиц, а возле реки стоял тошнотворный запах экскрементов.DonDay обратился в Министерство природных ресурсов Донского края, чтобы выяснить причину плачевного состояния реки.Специалисты провели обследование водоохранной зоны и установили, что в притоки реки Северский Донец сбрасывается чрезмерное количество сточных вод.- В реку Быстрая поступают стоки с очистных сооружений регионального центра Министерства обороны (ЦЖКУ). - Объект оказывает негативное воздействие на окружающую среду и подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору).При этом не уточняется, какое именно наказание грозит Министерству обороны. Предположительно, объект заставят прекратить сброс сточных вод и оштрафуют за негативное воздействие на окружающую среду.ЦЖКУ Минобороны занимается эксплуатацией объектов жилищного фонда для переселения военнослужащих и членов их семей.