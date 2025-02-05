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Замгубернатора-министр финансов Ростовской области намерена обжаловать меру пресечения. Сторона защиты будет настаивать о переводе Лилии Федотовой под домашний арест. Об этом пишет изданиеЛенинский районный суд Ростова 4 февраля отправил заместителя губернатора в СИЗО. В отношении Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в 2020 году она привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке. Сумму ущерба оценили почти в два миллиарда рублей. Организация выдала региону в долг 12 миллиардов рублей по ставке, которая не вписалась в долговую политику. Из-за этого был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиардов рублей.