Министра финансов Ростовской области подозревают в превышении должностных полномочий

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В отношении заместителя губернатора и министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации региональной финансово-кредитной политики.По данным СК РФ, в 2020 году Федотова при наличии бюджетных средств взяла коммерческие кредиты на сумму 12 миллиардов рублей под процентные ставки свыше 6% годовых.В результате бюджет Ростовской области понес потери в размере 1,9 миллиарда рублей, которые были направлены на обслуживание и выплату процентов по банковским кредитам с 2020 по 2023 годы.С 2010 года Лилия Федотова занимала должность первого заместителя министра финансов Ростовской области.2 сентября 2011 года она была назначена заместителем губернатора Ростовской области — министром финансов.