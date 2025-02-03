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Министра финансов Ростовской области подозревают в превышении должностных полномочий

Министра финансов Ростовской области подозревают в превышении должностных полномочий
В отношении заместителя губернатора и министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации региональной финансово-кредитной политики.

По данным СК РФ, в 2020 году Федотова при наличии бюджетных средств взяла коммерческие кредиты на сумму 12 миллиардов рублей под процентные ставки свыше 6% годовых.

В результате бюджет Ростовской области понес потери в размере 1,9 миллиарда рублей, которые были направлены на обслуживание и выплату процентов по банковским кредитам с 2020 по 2023 годы.

С 2010 года Лилия Федотова занимала должность первого заместителя министра финансов Ростовской области.

2 сентября 2011 года она была назначена заместителем губернатора Ростовской области — министром финансов.
Фото: Соцсети
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