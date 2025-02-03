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Власти Ростовской области прокомментировали задержание министра финансов

Власти Ростовской области прокомментировали задержание министра финансов
В правительстве Ростовской области дали комментарий после задержания заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой.

- Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию, - сообщили 3 февраля донские власти.

Лилии Федотовой вменяют превышение должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей. Организация выдала деньги под 6% годовых. Ставка не вписалась в долговую политику. Бюджет региона понес ущерб в 1,9 миллиарда рублей.

Лилия Федотова является министром финансов Ростовской области с сентября 2011 года.
Фото: Правительство Ростовской области
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