Власти Ростовской области прокомментировали задержание министра финансов

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В правительстве Ростовской области дали комментарий после задержания заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой.- Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию, - сообщили 3 февраля донские власти.Лилии Федотовой вменяют превышение должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей. Организация выдала деньги под 6% годовых. Ставка не вписалась в долговую политику. Бюджет региона понес ущерб в 1,9 миллиарда рублей.Лилия Федотова является министром финансов Ростовской области с сентября 2011 года.