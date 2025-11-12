Минимущества планирует оспорить изменение назначения земель «Ипподрома Ростовский»
Власти Ростовской области, действуя через региональное Министерство имущественных и земельных отношений, подали судебный иск против «Ипподрома Ростовского». Как сообщает Donday, Арбитражный суд Ростовской области подтвердил, что министерство оспаривает правомерность изменения категории земельных наделов, находящихся в собственности владельца ипподрома.
Основанием для обращения в судебные инстанции послужил широкий общественный резонанс, вызванный закрытием ипподрома. В начале октября текущего года руководство ипподрома уведомило владельцев лошадей о необходимости освободить территорию, включая вывоз животных, имущества и кормов, до 28 ноября, не предоставив альтернативных вариантов размещения. Следует отметить, что ипподром являлся единственным местом в регионе, где проводились испытания племенных лошадей.
Владельцем территории является строительная компания «Неометрия», планирующая возведение жилого комплекса.
В начале ноября текущего года суд принял к рассмотрению иск Министерства к «Ипподрому Ростовскому», региональному отделению Росреестра и ООО «Конкур». Учредителем «Конкура» выступает компания «Неоразвитие», входящая в состав холдинга «Элиас Групп» бизнесмена Бориса Юнанова. Ориентировочная дата первого заседания – 27 ноября.
Предметом судебного разбирательства является законность действий, связанных с изменением целевого назначения земельных угодий ипподрома.
Участки земли, принадлежащие ипподрому и «Конкуру», расположены в зоне перспективной застройки второго типа, что устанавливает особые условия их использования и запрещает строительство жилых объектов.
Несмотря на это, в ЕГРН указано, что целевым назначением данных участков является «многоэтажная жилая застройка», несмотря на то, что на территории преобладают нежилые объекты.
Для изменения назначения земли требуется предварительный перевод нежилых помещений в жилые, что в данном случае не было осуществлено.
По мнению Министерства, фактическое использование земельных участков не соответствует разрешенному виду использования, поэтому ведомство требует признать действия Росреестра по изменению назначения земли незаконными.