Минимущества обратилось с иском в суд на «Ипподром Ростовский»
В Арбитражном суде Ростовской области зарегистрирован иск, поданный Министерством имущественных и земельных отношений региона против «Ипподрома Ростовского». Информация об этом размещена в судебной базе данных.
Подробности судебного разбирательства пока не афишируются. Как сообщает Donday, Минимущество оспаривает законность определенных решений или бездействия. Помимо ипподрома, в числе ответчиков значатся «Управление Росреестра по Ростовской области» и ООО «Конкур», учрежденное ООО «Неоразвитие», входящим в состав «Элиас Групп» краснодарского предпринимателя Бориса Юнанова.
Минимущество хочет признать недействительным решение об изменении назначения земель. Кроме того, ранее в Генпрокуратуру обращались с просьбой проверить законность передачи ипподрома в частные руки. Суд принял иск к производству в начале ноября, а первое заседание назначено на 27 ноября.
Вероятно, данный иск связан с недавним скандалом вокруг закрытия ипподрома. В начале октября владельцы сообщили конникам о необходимости вывезти лошадей, корма и имущество до 28 ноября, не предоставив альтернативных вариантов размещения животных. Необходимо отметить, что это был единственный в регионе комплекс для проведения испытаний лошадей.
Конники обратились за помощью к властям, однако региональное правительство не имеет возможности повлиять на ситуацию, поскольку ипподром является частной собственностью. Земельный участок перешел во владение депутата Краснодарского края Бориса Юнанова, создателя строительной компании «Неометрия», еще в 2024 году.
После передачи ипподрома из муниципальной собственности частному лицу конники направили коллективное обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности данной сделки. Надзорный орган распорядился провести соответствующую проверку.