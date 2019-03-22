Микрорайон от «ЮгСтройИнвеста» посетил министр строительства РФ



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев совершил рабочий визит в Ставрополь. Глава Минстроя в ходе поездки ознакомился с реализацией программ жилищного строительства. На обсуждении поднимались вопросы перехода на проектное финансирование строительства многоквартирных жилых домов с применением счетов эскроу и стимулирования жилищного строительства.



В рамках визита Владимир Якушев, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, мэр Ставрополя Андрей Джатдоев и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов посетили ЖК «Российский».



Площадь в 10 гектаров будет застроена девятью многоэтажными жилыми домами. Сейчас вместе с первыми зданиями возводятся детсад-ясли на 160 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.



Согласно плану в юго-западном районе Ставрополя планируется построить школу на 1 550 человек и детский сад на 300 мест.

Юрий Иванов ознакомил гостей с проектом жилого комплекса «Российский» и отметил, что ЮСИ тщательно готовилась к тому моменту, когда поправки в законодательстве вступят в полную силу. Новые формы финансирования строительства многоквартирных жилых домой будут опробованы уже в августе.





- Работа со счетами эскроу - тот путь, по которому будет двигаться российский первичный рынок жилья, - добавил генеральный директор «ЮгСтройИнвеста». - Сейчас идёт большая подготовительная работа. Наша компания направила заявки на получение кредита при работе со счетами эскроу. Уполномоченные банки приняли заявки и уже начали проверку необходимой документации. Отмечу, что в переходный период ЮСИ не уменьшит количество введённого в эксплуатацию жилья.



Глава Минстроя сообщил, что переход к новой системе гарантирует надёжную защиту дольщиков.



- Банки будут просчитывать строительные проекты. Благодаря этому больше не повторится ситуация с обманутыми дольщиками, - отмечает министр. - Помимо прочего, строительная отрасль несёт и социальную нагрузку. Это, в первую очередь, рабочие места. Компания «ЮгСтройИнвест» будет двигаться вперёд, наращивать объёмы. В связи с этим ей понадобятся компетентные специалисты.



Юрий Иванов полностью поддержал Владимира Якушева. Он отметил, что строительная сфера сейчас действительно испытывает нехватку кадров. Это связано с тем, что в системе профессионального образования 90-2000-х годов случился провал. Также генеральный директор ЮСИ добавил, что его компания готовит специалистов на своих строительных площадках.







Группа компании «ЮгСтройИнвест» - один из самых социально ответственных застройщиков страны. Возводя микрорайоны, ГК строит не только жилые дома, но и организовывает инфраструктуру. Компания уже сдала в эксплуатацию в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону две школы и девять детсадов. На стадии строительства находятся ещё два школьных комплекса на 1 100 и 1 550 учеников, а также два детских сада с яслями на 160 и 300 мест.



В Ростове-на-Дону застройщик реализует два микрорайона – «Красный Аксай» и «Вересаево».



ЮСИ была удостоена престижных федеральных наград, таких как знак «Надёжный застройщик России», диплом победителя всероссийского конкурса «Сделано в России», диплом всероссийской премии «Лидер года» и другие.

