Валентина Матвиенко осмотрела объекты ГК «ЮгСтройИнвест»



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила объекты группы компаний «ЮгСтройИнвест». Дипломат 8 июля прибыла с рабочим визитом в Ставрополь. Целью Матвиенко было оценить темпы и качество реализации национальных проектов в регионе, а также обсудить пути социально-экономического развития Ставрополья.



В первую очередь дипломат посетила появившийся совсем недавно, но уже активно развивающийся юго-западный район. Спикера СФ сопровождали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников, председатель краевой думы Геннадий Ягубов, представители Совета Федераций, министерств и ведомств края, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, а также генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.



В юго-западном районе находится площадь Святого князя Владимира. Рядом с ней активными темпами строят жилой комплекс «Российский». Его возведением занимается ЮСИ.



- Строительство жилого комплекса началось с детского сада-ясель на 160 мест, - рассказал генеральный директор строительной компании Юрий Иванов. - Сегодня он уже функционирует. Проектом предусмотрено строительство ещё одного детсада на 300 мест с ясельными группами, а также школы на 1 550 учащихся.



Валентина Матвиенко дала высокую оценку ЖК «Российский» и отметила, что социальная инфраструктура предусматривает для жителей максимально комфортные условия.



Компания ЮСИ была основана в 2003 году. Сегодня она входит в число крупнейших и самых социально ответственных застройщиков России. За 15 лет работы «ЮгСтройИнвест» сдал в эксплуатацию объекты общей площадью свыше 3,2 миллиона квадратных метров. На юге страны компания занимает лидирующие позиции. В Ростове-на-Дону возводится микрорайон «Красный Аксай», отличающийся полноценным и масштабным благоустройством. Для жильцов установлены детские и спортивные площадки, оборудованы аллеи для прогулок, организованы зоны для активного отдыха и барбекю.



Ещё один проект ЮСИ в донской столице — экорайон «Вересаево». Его главная особенность — комфортное благоустройство, масштабное озеленение с уютными аллеями и просторными дворами. В каждом районе предусмотрены детские сады и школы.