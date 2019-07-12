Во время визита в Ставрополь Дмитрий Медведев посетил объекты от ГК «ЮгСтройИнвест»



12 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Ставрополь с рабочим визитом. Цель поездки - проверка реализации федеральных и нацпроектов. Вместе с председателем правительства регион посетили заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.



Первая запланированная остановка - площадь Святого князя Владимира, где расположен музейно-выставочный комплекс «Россия – моя история» и светомузыкальный фонтан «Россия» - самый большой в регионе. Эти объекты созданы в рамках реализации ряда важных национальных и федеральных проектов, в числе которых – «Жилье и городская среда».



Дмитрий Медведев ознакомился с новым жилым комплексом «Российский», который в юго-западном районе строит группа компаний «ЮгСтройИнвест». Проект по-настоящему уникален, здесь одновременно с жилыми домами формируется необходимая социальная инфраструктура. Сегодня введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 160 мест, благоустроен сквер, строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также предусмотрено строительство еще одного детского сада-ясель на 300 мест и школы на 1 550 учащихся. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что «Российский» - пример, когда на одной площадке реализуется сразу нескольких нацпроектов.



- Хорошая идея, потому что все вместе сразу строится: жильё, детские сады, ясли в том числе, и школы, - обратился к Дмитрию Медведеву глава региона.



- Самое главное, чтобы такие проекты у нас по всей стране реализовывались и их было как можно больше, - сказал председатель правительства РФ.



Затем Дмитрий Медведев пообщался с генеральным директором «ЮгСтройИнвеста» Юрием Ивановым. Темой разговора стала работа строительной отрасли в условиях проектного финансирования.



Также Дмитрий Медведев побеседовал с жителями города, выслушал предложения и пожелания ставропольцев.



Следующий пункт поездки - школа № 50, самая большая в городе. Она построена в рамках реализации нацпроекта «Образование» и расположена в молодом, быстро развивающемся жилом комплексе «Солнечный круг». Ее в кратчайшие сроки, 11 месяцев, построила группа компания «ЮгСтройИнвест». Образовательное учреждение начнет работу уже в этом году – в сентябре за парты сядут 1 550 учащихся.



На сегодняшний день школа № 50 - самая современная на территории СКФО. Ее проект был доработан согласно приказу Минобрнауки РФ № 336 от 30 марта 2016 г., который регламентирует оснащение российских школ. Руководитель комитета образования администрации г. Ставрополя Ангелина Диреганова рассказала, что в школе есть все необходимое, чтобы хорошо учиться: классы и мастерские с новейшим оборудованием, 3D-лаборатория, IT-центр, спортивные и тренажерные залы, во дворе - большой стадион, опытная учебная площадка и зона отдыха.



- Дети, которые будут здесь заниматься, не будут ни в чем нуждаться. Все предоставит школа, - отметил генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. – Самое интересное – электронная техника. Например, можно смоделировать какую-нибудь деталь и распечатать ее на 3D-принтере.



Из школы Дмитрий Медведев направился в краевое правительство, где провел совещание по вопросам обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов. В своем выступлении министр строительства РФ Владимир Якушев отметил ЖК «Российский» как хороший пример комплексного освоения территории.



- Должно появляться жилье именно такого нового образца, - подчеркнул Якушев.