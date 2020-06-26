Микроавтобус ритуальной службы пересёк границу с Украиной в Ростовской области

В Ростовской области на границе с Украиной наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали микроавтобус ритуальной службы. Об этом говорится в еженедельном отчёте сотрудников международной организации.По данным наблюдателей, белый микроавтобус с российскими номерными знаками въехал на территорию пограничного пункта пропуска в городе Донецке 27 июня в 7:34. На его борту находились два пассажира.За истекшую неделю сотрудники миссии ОБСЕ также отметили облёт границы вертолётами Ми-8. Кроме того, по данным наблюдателей, за прошедшие семь дней значительно увеличилось число переходов границы на обоих пунктах пропуска – в Гуково и Донецке. Это связано с возобновившимся с 25 июня автобусным сообщением между Луганской Народной Республикой и Ростовской областью. Так, за отчётный период на обоих КПП границу пересекли 118 автобусов в Россию и 63 - на Украину.