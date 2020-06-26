Над границей с Украиной в Ростовской области заметили вертолёты Ми-8

В Ростовской области над границей с Украиной замечены вертолёты. Такая информация содержится в еженедельном отчёте сотрудников миссии ОБСЕ.По данным наблюдателей, 25 июня на пограничных пунктах пропуска в Донецке и Гуково они замечали вертолёты, пролетающие вдоль границы.«На Донецком КПП наблюдался зелёный вертолёт типа Ми-8, летевший с северо-запада и поворачивавший в северо-восточном направлении на высоте около 150 метров, - говорится в отчёте. - Вертолёт оставался в воздушном пространстве Российской Федерации всё время, пока был виден сотрудникам миссии».В тот же день вертолёт был замечен и над ККП в городе Гуково. Воздушное судно также пролетало на высоте 150-200 метров, не покидая воздушное пространство России.Представители миссии также отметили возросшее количество переходов через границу за прошедшую неделю. Среднее количество входов-выходов увеличилось с 1 547 до 4 395 в день на обоих пунктах пропуска. Добавим, что с 25 июня восстановлено организованное пассажирское сообщение между Луганской Народной Республикой и Россией. Оно было приостановлено с 10 апреля.