Похоронный микроавтобус заметили на границе с Украиной в Ростовской области



Фото: www.horonim.ru

Автобус ритуальной службы зафиксировали на границе с Украиной в Ростовской области. Такие сведения содержатся в еженедельном отчёте миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска Донецк и Гуково за 26 ноября.



Похоронный транспорт, согласно документу, направился в сторону Украины.

«На ПП Донецк наблюдали, как со стороны Российской Федерации на ПП въехал похоронный микроавтобус с российскими номерными знаками. На борту микроавтобуса была нанесена надпись (на русском языке) «Ритуальные услуги». После прохождения пограничного контроля он пересек границу в направлении Украины, - говорится в документе».



Кроме этого, за прошедшую неделю члены миссии ОБСЕ зафиксировали увеличение количества людей в военной форме, пересекающих российско-украинскую границу. Так, в обоих направлениях за прошедшую неделю количество лиц в одежде армейского образца составило 24 человека по сравнению с 11 на прошлой неделе. Из них 14 направлялись в Россию и 10 – на Украину.

«Большинство пересекавших границу лиц передвигались пешком, тогда как некоторые использовали частные автомобили, автобусы или минивэны, что затрудняло командам наблюдателей наблюдение за пересечением границы главным образом потому, что отдельные частные автомобили были с тонированными стеклами, а автобусы и минивэны – с задернутыми шторками».