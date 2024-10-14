Михаил Литвин получил 13 суток ареста после драки на матче с фанатом «СКА Ростов»

Фото: суды общей юрисдикции в Москве

Блогер, который подрался с фанатом «СКА Ростов» на матче, получил 13 суток ареста. Эту информацию предоставила пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве.Заседание суда по делу блогера Михаила Литвина состоялось 14 октября в Кузьминском районном суде. Литвин был признан виновным по статье «Мелкое хулиганство» и получил административное наказание в виде ареста на 13 суток.Стоит напомнить, что инцидент произошел 12 октября, когда команда Lit Energy, принадлежащая Литвину, играла со «СКА Ростов». Болельщики «СКА» выкрикивали оскорбления, и блогер в ответ бросился к ним, ударив одного из фанатов по лицу. Это вызвало массовую драку, в которую были вовлечены зрители и игроки обеих команд, включая Басту.После потасовки игра была приостановлена, а блогеру теперь может грозить дисквалификация.