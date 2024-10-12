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Блогер подрался с болельщиком «СКА Ростов» на матче Медиалиги

Блогер подрался с болельщиком «СКА Ростов» на матче Медиалиги
Блогер Михаил Литвин подрался с фанатом «СКА Ростов» на матче Медиалиги 12 октября. Литвин владеет командой Lit Energy, которая встретилась на матче со «СКА Ростов».

По информации портала Sport24, блогер отреагировал на оскорбления, звучавшие с трибун, и подбежал к болельщикам, ударив одного из них по лицу. После этого Литвина удалили с поля на несколько метров.

В ситуацию вмешался Баста, который напомнил, что и фанаты «СКА» также выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков Lit Energy.

В результате игра была прервана из-за массовой драки, которую вскоре удалось успокоить. Литвину, выбежавшему на поле к болельщикам, показали красную карточку. Президент МФЛ Николай Осипов заявил, что блогеру может грозить дисквалификация за этот инцидент.
Фото: скрин с видео (тг канал Медиа Карп)
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