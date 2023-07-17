Между Ростовской областью и Краснодарским краем образовалась огромная пробка

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Между Ростовской областью и Краснодарским краем образовался 16-километровый затор. Движение в сторону курортных городов парализовано из-за подрыва Крымского моста. Затор образовался почти сразу после случившегося ЧП. Скопление автомобилей наблюдается возле поселка Самарского.Согласно данным «Яндекс.Карт», в пробке водители стоят от Казачьей улицы до Цукеровской Балки.- Кто-нибудь доехал до конца пробки? Час стою, ни стыда, ни совести, - делятся пользователи в комментариях.Водители сообщают, что стоят на месте уже больше часа, движение транспорта затруднено.Такая же ситуация - в Ростовской области на границе с ДНР. Люди жалуются, что из Таганрога в сторону Мариуполя проехать почти невозможно.