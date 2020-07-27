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Меру пресечения продлили экс-главе ростовского филиала «Россельхозбанка»

Меру пресечения продлили экс-главе ростовского филиала «Россельхозбанка»
Ростовский областной суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу экс-главе ростовского филиала «Россельхозбанка» Игорю Пятигорцу. Задержанный пробудет в СИЗО как минимум до конца октября.

Как уточнили 28 июля в суде, мера пресечения была продлена сроком на два месяца. То есть задержанный пробудет в заключении как минимум до 27 октября.

Напомним, Пятигорец был задержан в апреле 2019 года по подозрению в участии в махинациях по выдаче кредитов фиктивным предприятиям. Займы, которые предоставлял банк, были заведомо невозвратными. Документы о стоимости залогового имущества оказались подложными.

Игорь Пятигорец руководил филиалом с 2010 года. Также он с 1994-го избирался в состав Законодательного собрания Ростовской области. Также известно, что до 2018 года работал в комитетах по бюджету и аграрной политике.

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