Бывшему главе филиала «Россельхозбанка» продлили меру пресечения

Бывшему главе ростовского филиала «Россельхозбанка» продлили меру пресечения. Игорь Пятигорец останется в СИЗО до 27 мая.Банкир пытался оспорить меру пресечения, однако Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону.Сторона защиты собирается обжаловать решение инстанции в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в городе Сочи.Экс-главу арестовали 19 апреля 2019 года, когда он, ни о чём не подозревая, обедал в одном из городских кафе.Скандал, в центре которого оказался ростовский филиал «Россельхозбанка», начался в 2017 году. Сообщалось, что ущерб от выдачи кредитов фиктивным предприятиям составил 1,5 миллиарда рублей. В деле были замешаны пять сотрудников банка. Займы, которые они представляли, были заведомо невозвратными. Документы о стоимости залогового имущества оказались подложными.