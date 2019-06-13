Бывший глава филиала «Россельхозбанка» в Ростове останется в СИЗО ещё на три месяца



Экс-главе ростовского филиала «Россельхозбанка» продлили меру пресечения. По сообщению Ленинского районного суда, Игорь Пятигорец останется в СИЗО до 16 сентября 2019 года.



По подозрению в мошенничестве он находится под стражей с 20 апреля. По версии следствия, он причинил банку ущерб на сумму 160 миллионов рублей.



Пятигорца арестовали 19 апреля, когда он, ни о чём не подозревая, обедал в одном из городских кафе.



Скандал, в центре которого оказался ростовский филиал «Россельхозбанка», начался в 2017 году. Сообщалось, что ущерб от выдачи кредитов фиктивным предприятиям составил 1,5 миллиарда рублей. В деле были замешаны пять сотрудников банка. Займы, которые они представляли, были заведомо невозвратными. Документы о стоимости залогового имущества оказались подложными.



Игорь Пятигорец занимал пост директора филиала «Россельхозбанка» с 2010 года. Также он с 1994-го избирался в состав Законодательного собрания Ростовской области. До 2018 года работал в комитетах по бюджету и аграрной политике.