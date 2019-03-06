В Ростове на маршрут Верхний Темерник – Центральный рынок могут вернуть большие автобусы



На маршрут № 22 Верхний Темерник – Центральный рынок в Ростове могут вернуть автобусы большой вместимости. Об этом рассказали 8 марта в сообществе «Ростовский городской транспорт».



Представители сообщества направили запрос в городской департамент транспорта. В ведомстве ответили, что в настоящее время ведутся переговоры с перевозчиком, обслуживающим этот маршрут.

- В департамент транспорта поступил ответ от компании, осуществляющей перевозки по маршруту № 22, о готовности обеспечить обслуживание указанного маршрута автобусами большого класса, - сообщили в департаменте. - В настоящее время с перевозчиком ведутся переговоры по уточнению технических характеристик подвижного состава и сроках подготовки к эксплуатации на маршруте.



Напомним, что вопрос встал после публикации в Интернете видео, на котором ростовчанин инвалид-колясочник Анатолий просит о возвращении на маршрут больших автобусов. Мужчина ежедневно пользуется автобусом № 22. При этом самостоятельно забраться в ПАЗ он не может, ему нужна помощь посторонних.