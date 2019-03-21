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Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок

Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок
Медсестра из Ростовской области создает из колготок и чулок оригинальных кукол. Надежда Христюченко работает в палате новорождённых акушерско-гинекологического отделения Зерноградской ЦРБ.

- Я обожаю свою работу и безумно люблю детей, - признаётся женщина. - У меня дружная и весёлая семья, с которой, собственно, и началось моё увлечение.

Первой «чулочной» куклой стало Солнышко. Его Надежда сделала своему сыну в детский сад. Из проволоки скрутила каркас, его обмотала синтепоном — получилось туловище. Дома нашла ярко-жёлтую ткань, из неё сшила платье и ботиночки.

Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок

Кукла, между прочим, заняла первое место на конкурсе в садике. Тогда рукодельница поняла, что хочет этим заниматься постоянно. Сначала делала человечков домой, потом стала приносить их на работу, чтобы разбавить атмосферу в сестринской.

- Когда девочки в больнице увидели, сразу стали просить, чтобы я и им сделала.

Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок

Так потихоньку начала делать работы на заказ. В зависимости от того, кому делала подарок, изготавливала домовят, рыбаков, военных, полицейских. К Новому году мастерила Снегурочек и Дедов Морозов. Такие куклы не просто украшают интерьер, но и приносят в дом счастье и благополучие. И действительно, они очень уютные, ассоциируются с родным очагом.

Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок

Чтобы Надежда могла заниматься своим хобби, муж купил ей швейную машинку. С её помощью мастерица делает одежду для кукол. Их головы, в отличие от туловища, она мастерит из поролона, обтягивает чулком, затем уже создаёт лицо. Приклеивает пластиковые глазки, рисует рот и румянец. Стежками медсестра делает им складки у рта и подбородок.

Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок

Помимо кукол, Надежда создаёт ростовые цветы. Для этого покупает изолон — строительный изоляционный материал. Коротко говоря, это вспененный полиэтилен, который продаётся в рулонах. Изолон делают как белым, так и цветным. Мастера покупают зачастую цветной, потому что структура материала не позволяет покрыть его краской.

Получаются красивые пышные розы с крупными бутонами. Из них даже можно оформить светильник.
Медсестра зерноградской ЦРБ создаёт кукол из колготок и чулок

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