Медсестра отделения хирургии в Азове делает украшения из плавленого стекла



В Азове медсестра отделения хирургии создаёт уникальные украшения из стекла. Несмотря на плотный график, Ирина Вороскалесская находит время, чтобы заняться любимым хобби. Когда выпадает минутка, она садится за газовую горелку и начинает творить.



Уже около восьми лет женщина занимается изготовлением бижутерии из стекла. Началось всё с того, что Ирина случайно увидела работы одного из ростовских мастеров.



- Я расспросила рукодельницу о её творчестве, сходила на мастер-класс, и меня быстро затянуло в эту сферу, - вспоминает медсестра. - Теперь занимаюсь этим постоянно, стараюсь осваивать новую технику.



В её коллекции дома можно найти серьги, броши, кольца, колье и кулоны, выполненные из хрупкого материала. Чтобы сделать бусину, стекло плавится на открытом огне. По консистенции оно становится похожим на карамель. Жидкий материал струйкой льётся на спицу, покрытую специальной смазкой, которая позволяет затем снять бусину с основы. Вращая спицу, Ирина делает бусину идеально круглой.





Стекло она заказывает из Москвы. Крупнейшими поставщиками являются Италия и США. В посылке они доставляются в форме тонких палочек разных цветов радуги.



- Ни в коем случае нельзя смешивать стекло, заказанное из разных стран и даже разных городов. Если технология изготовления материала различается даже на один пункт, бусина трескается. Я пользуюсь муранским стеклом, привезённым из Италии.







Все узоры внутри бусины делаются также из стекла. Когда оно плавится, Ирина пинцетом захватывает маленький кусочек «карамели» и оттягивает в сторону. Материал тянется, как жвачка, и быстро застывает тонкою нитью. Затем над огнём тонюсенькая палочка плавится и укладывается поверх бусины. Чтобы изделие стало крепким и не разбилось, мастерица отправляет его на пять часов в муфельную печь.



Какое-то время назад медсестра освоила технику Миллефиори. Стекло разных цветов наплавляется друга на друга несколькими слоями, вытягивается в колбаску и затем нарезается. Получаются такие плоские таблетки с удивительными узорами. Эта техника старинная, ей пользовались ещё итальянские стеклодувы при изготовлении ваз и других изделий.



«Кругляши» можно залить прозрачным стеклом — и получится настоящая капелька росы с объёмным цветком внутри. Складывается впечатление, что в серёжках находится живое растение. Ирина рассказала, что для украшения она делает около 40 «таблеток». Потом она сравнивает их, чтобы найти одинаковые. Зачастую похожими получаются две-четыре штуки. Из них делаются серьги, из остальных — ожерелья и кольца.







Медсестрой Ирина работает с тех пор, как окончила училище. Как и у всех медработников, у неё плотный график, много внеплановых ситуаций в отделении. В отпуске и на выходных она работает со своим стеклом. Для завершения украшения к бусинам добавляются крючки, бисер и другая фурнитура.

Свои изделия она продаёт на ярмарках в Азове и Ростове, в тёплое время года ездит на море и предлагает их отдыхающим.







Сейчас она осваивает технику выдувания бусин из стекла. Шарики получаются полыми внутри и, как следствие, более лёгкими. Техникой наплавления бусины нельзя сделать большими из-за их большого веса. Выдувные же могут быть величиной с небольшое яблоко. Их можно делать не только круглыми, но и вытягивать в различные «загогулины».



Ирина признаётся, что хотела бы полностью посвятить себя творчеству и оставить работу в больнице. Однако, пока изделия из стекла не могут приносить достаточную прибыль, чтобы азовчанка могла содержать семью. Самый большой объём работы она проделывает зимой, потому что в этот период поступает меньше всего заказов.