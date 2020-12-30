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За сутки от коронавируса выздоровели 396 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели 396 жителей Ростовской области
Со 2 по 3 января от коронавируса выздоровели 396 человек в Ростовской области. Всего с начала пандемии медики вылечили 43 156 пациентов с COVID-19, что составляет 81,6% от количества инфицированных.

Однако пациентов, болеющих опасным вирусом, не становится меньше. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 391 человека. По информации регионального правительства, всего за период пандемии специалисты выявили 52 828 случаев заражения.

В стационарах медработники лечат 2 604 пациентов. Из них 275 не могут самостоятельно дышать, поэтому подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением врачей находятся 31 544 жителя области с подозрениями на вирус. Медицинское наблюдение снято уже со 106 тысяч человек, у них подозрения не подтвердились.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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