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Медики выявили еще 541 случай заражения коронавирусом на Дону

Медики выявили еще 541 случай заражения коронавирусом на Дону
В Ростовской области число инфицированных COVID-19 пополнил еще 541 человек. По данным на 13 октября, почти треть новых заболевших - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 177 человек.

На втором месте по количеству пациентов с коронавирусом оказались люди от 46 до 65 лет - 162 человека. Борьбу с инфекцией начали 64 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет. Еще 27 заболевших оказались среди пожилых жителей региона старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. За последние сутки медики выявили 111 случаев заражения несовершеннолетних.

Не уменьшается и количество случаев летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее количество умерших достигло 7 177 человек. По информации областного правительства, 26 из них скончались за последние сутки.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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