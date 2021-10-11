Медики выявили еще 541 случай заражения коронавирусом на Дону

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 пополнил еще 541 человек. По данным на 13 октября, почти треть новых заболевших - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 177 человек.На втором месте по количеству пациентов с коронавирусом оказались люди от 46 до 65 лет - 162 человека. Борьбу с инфекцией начали 64 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет. Еще 27 заболевших оказались среди пожилых жителей региона старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. За последние сутки медики выявили 111 случаев заражения несовершеннолетних.Не уменьшается и количество случаев летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее количество умерших достигло 7 177 человек. По информации областного правительства, 26 из них скончались за последние сутки.