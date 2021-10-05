Медики выявили еще 515 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области все больше выявляют случаев инфицирования коронавирусом. За сутки с 6 по 7 октября диагноз подтвердился у 515 жителей региона.Около трети новых пациентов с COVID-19 - молодые люди от 18 до 45 лет. Эта возрастная категория составила 33,8% зараженных. Борьбу с опасным вирусом начали и люди от 46 до 65 лет. Среди них положительные результаты тестов получили 26,4%.В числе заболевших оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 13,2% случаев инфицирования у жителей региона возрастом от 66 до 79 лет и 3,9% - у пожилых людей старше 80 лет.Все больше зараженных появляется среди детей. За последние сутки вирус подхватили 22,7% несовершеннолетних.По информации областного правительства, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 142 189 человек. Большинство из них уже выздоровели.