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От коронавируса выздоровели еще 318 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 318 жителей Ростовской области
В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 25,5 тысячи. Об этом сообщило региональное правительство.

По данным на 9 ноября, за прошедшие сутки с инфекцией справились 318 человек. Всего за период пандемии от COVID-19 вылечились 26 540 заболевших.

В настоящее время в стационаре лечатся 1 962 пациента с диагнозом «коронавирус». Из них 160 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как самостоятельно дышать они не могут.

Число заболевших также продолжает расти. Лишь за последние 24 часа в регионе выявлены 310 жителей, зараженных новым вирусом. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 33 427 человек.

Кроме того, увеличивается и число людей с подозрениями на коронавирус. Так, под наблюдением врачей находятся 19 802 человека. К ним относятся люди, у которых хотя бы один из трех тестов на инфекцию оказался положительным, либо имеются явные симптомы опасного заболевания. Они самоизолированы либо помещены в стационары. У скольких из них подтвердятся подозрения на COVID-19, пока не известно. Однако из общего количества дончан, находящихся под наблюдением врачей за период пандемии, около 17% оказались действительно заражены коронавирусом.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

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