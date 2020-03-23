Медики массово увольняются из ЦГБ Каменска-Шахтинского из-за отсутствия защиты от коронавируса



Фото: ПИК



Из центральной городской больницы Каменска-Шахтинского массово увольняются медицинские работники. Сотрудники заявляют, что учреждение не подготовлено для работы в период пандемии коронавируса.



Инфекционное отделение ЦГБ и внешне выглядит, мягко говоря, ужасающе. Пациенты ходят по полу с оборванным линолеумом, на стенах нет части обоев, трубы давно проржавели. Руководство больницы несколько раз призывало Минздрав помочь провести ремонт в больнице, но просьбы остались без ответа.



Теперь же на фоне пандемии коронавируса проблема приняла ещё более серьёзные обороты. Врачи рассказали, что «инфекционка» вообще не готова к работе. Медики, подвергающие свою жизнь серьёзному риску, получают смешную зарплату. К тому же, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, их даже не обеспечили масками и защитными костюмами. В отделении лежат люди с подозрением на COVID-2019, а врачи и медсёстры вынуждены находиться рядом с ними, никак не защитив себя.



Сотрудники просто не выдержали такого к себе отношения и стали массово увольняться. По словам работников, из больницы уже ушли пять медсестёр и три врача. После их ухода руководство провело встречу, в ходе которой пообещало отремонтировать инфекционное отделение. Однако вопрос с индивидуальной защитой остался открытым.



Если так пойдёт и дальше, отделение просто закроют из-за отсутствия персонала. При этом в Каменске-Шахтинском проживают примерно 100 тысяч человек, и каждому в любой момент может понадобиться квалифицированная помощь.