Гости массово отменяют брони в отелях Ростова-на-Дону



Пандемия коронавируса нанесла удар по каждой сфере человеческой жизни. Остро ощущают на себе изменения представители сферы бизнеса. В частности, отели и хостелы Ростова-на-Дону столкнулись с тем, что гости массово отменяют брони. Некоторые заведения к тому же меняют режим работы.



Администраторы отдельных гостиниц с ужасом говорят, что у них не планируется вообще ни одного заселения.



- У нас полная отмена броней, сейчас наполняемость в разы меньше, чем обычно, - прокомментировали в отеле FG. - Тем не менее пока мы продолжаем работать в прежнем режиме.



Схожая проблема — и в отеле «Островский». По словам сотрудников, сейчас номера заполнены только на 30%. Брони также отменяются чуть ли не каждый час, но пока полного отказа от заселения не наблюдается.



- Мы значительно поменяли режим работы: стали чаще убирать в помещениях, обрабатывать все поверхности антисептическими средствами. Всем работникам и гостям мы каждый день измеряем температуру тела.



При этом в гостинице «Легенда» рассказали, что не ощущают резкого снижения количества гостей. Отель заселён чуть меньше, чем обычно, брони отменяются, но не массово.



Что касается хостелов, то и их кризис не обошёл стороной. Путешественники, которые составляют основной костяк клиентов, предпочитают в период пандемии коронавируса оставаться дома. Служащие всех организаций отменяют командировки, так что хостелы пустуют. В Hide hostel добавили, что единственные, кто остается у них жить, — это постоянные клиенты, которые находятся в хостеле уже несколько месяцев.



Ситуация настолько сложная и удручающая, что некоторые отели решили сделать перерыв в работе после указа президента о «выходной» неделе. Гостиницы FG и «Легенда» рассказали, что с 30 марта по 3 апреля их двери будут закрыты. Немногочисленные гости уже предупреждены. Руководители других отелей и хостелов пока не приняли чёткого решения по поводу того, как сложится их работа в ближайшие дни.