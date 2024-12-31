Ростовский врач составила правила безопасного отдыха на зимних каникулах

Фото: DonDay

Новогодние праздники и зимние каникулы считаются одним из наиболее опасных периодов в году. Жители Ростовской области часто сталкиваются с ожогами и различными бытовыми травмами. Также в холодное время года значительно возрастает вероятность обморожений. Об этом сообщает портал Dondaу.По словам медика Дарьи Мелешко, главное — соблюдать осторожность и не забывать о простых правилах безопасности. Во время активных зимних развлечений, таких как катание на коньках, лыжах или санках, важно использовать защитное снаряжение: шлемы, наколенники и перчатки. Это поможет избежать ушибов, переломов и других травм.- Особое внимание стоит уделить и выбору обуви: она должна быть устойчивой и с противоскользящей подошвой, чтобы минимизировать риск падений на льду, - уточняет Дарья.Врач также сообщила, что в случае получения ожога незамедлительно нужно приложить к пораженному участку что-то холодное — лед, снег — или подержать под проточной холодной водой в течение 15–20 минут. При серьезных ожогах или повреждениях лица необходимо сразу вызвать скорую помощь. Медик также предупредила, что не следует снимать одежду с обожженного участка, чтобы избежать дополнительного травмирования кожи.Зимой нередки случаи обморожений. Важно помнить, что употребление алкоголя на морозе не помогает согреться, а лишь создает ложное ощущение тепла и снижает осторожность.- От спиртного в холодную погоду лучше отказаться, - рекомендует Дарья.- Кроме того, курение на холоде ухудшает кровообращение в конечностях, что увеличивает риск обморожения.Не стоит забывать и о правильном питании на новогодние праздники: переедание может привести к проблемам с пищеварением. В преддверии праздничного застолья важно помнить о балансе и умеренности. Включите в меню больше свежих овощей, зелени и легких закусок, чтобы снизить нагрузку на желудок. Старайтесь избегать избытка жирных, жареных и сладких блюд, которые могут вызвать тяжесть и дискомфорт. Не забывайте о воде — она поможет поддерживать обмен веществ и предотвратит обезвоживание.Алкогольные напитки лучше употреблять в меру, чередуя их с безалкогольными вариантами. Также полезно делать небольшие перерывы между приемами пищи, чтобы дать организму время на переваривание. И, конечно, не стоит забывать о физической активности — даже легкая прогулка после ужина поможет улучшить самочувствие.Помните, что праздники — это время радости, а не перегрузки для организма. Сбалансированный подход к питанию позволит насладиться торжеством без неприятных последствий.