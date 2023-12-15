В Ростове на выходных прогнозируют морозную погоду без осадков

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На выходных в Ростове прогнозируют морозную погоду без осадков. Информацию о прогнозе погоды опубликовал Росгидрометцентр.В субботу, 16 декабря, днем будет облачно. Похолодает до -4, вечером температура повысится до -3 градусов.В воскресенье, 17 декабря, с утра небо покроется облаками. Днем появится солнце, столбики термометров будут находиться на отметке -2 градуса. Вечером температура опустится до -4 градусов.Отметим, что МЧС было объявлено штормовое предупреждение на 15 декабря. В Ростовской области ожидается гололед, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, из-за чего возможны падение деревьев и обрывы проводов ЛЭП.В начале рабочей недели на Ростовскую область обрушились ледяной дождь и сильный ветер, в результате примерно 180 тысяч человек остались без света.Отопление и электричество отсутствовало у жителей Аксайского района из-за рухнувшей в непогоду опоры ЛЭП. Энергетики и спасатели около двух суток восстанавливали и запускали в дома людей свет и тепло. Из-за аварии некоторые поселения все еще не подключены к питанию. Аварийные бригады работают круглосуточно.