Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на выходных прогнозируют морозную погоду без осадков

В Ростове на выходных прогнозируют морозную погоду без осадков
На выходных в Ростове прогнозируют морозную погоду без осадков. Информацию о прогнозе погоды опубликовал Росгидрометцентр.

В субботу, 16 декабря, днем будет облачно. Похолодает до -4, вечером температура повысится до -3 градусов.

В воскресенье, 17 декабря, с утра небо покроется облаками. Днем появится солнце, столбики термометров будут находиться на отметке -2 градуса. Вечером температура опустится до -4 градусов.

Отметим, что МЧС было объявлено штормовое предупреждение на 15 декабря. В Ростовской области ожидается гололед, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, из-за чего возможны падение деревьев и обрывы проводов ЛЭП.

В начале рабочей недели на Ростовскую область обрушились ледяной дождь и сильный ветер, в результате примерно 180 тысяч человек остались без света.

Отопление и электричество отсутствовало у жителей Аксайского района из-за рухнувшей в непогоду опоры ЛЭП. Энергетики и спасатели около двух суток восстанавливали и запускали в дома людей свет и тепло. Из-за аварии некоторые поселения все еще не подключены к питанию. Аварийные бригады работают круглосуточно.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.