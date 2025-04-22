Медик из Ростова рассказала, как можно справиться с сезонной аллергией

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Весеннее пробуждение природы с его цветущими садами иногда приносит не долгожданную радость, а ряд неприятных проявлений: воспаление слизистой носа, слезотечение, чувство зуда. О том, как определить сезонную аллергию и почему важно своевременно начать её лечение, рассказала порталу DonDay врач-аллерголог Екатерина Яровая.По словам специалиста, возникновение респираторной аллергии часто связано с пыльцой различных растений.- Для сезонной аллергии, вызванной пыльцой, характерны периоды обострения, четко привязанные к определенному времени года, – поясняет Екатерина. - В некоторых случаях пациенты могут даже точно указать дату ухудшения своего состояния.Развитие сезонной аллергии происходит поэтапно. В конце весеннего периода, в апреле и мае, начинается цветение деревьев и кустарников, сопровождающееся выбросом пыльцы. Основным аллергеном в это время является береза, отмечает аллерголог.- В середине июня – начале июля появляется тополиный пух и начинается цветение луговых трав и кустарников. В августе и начале сентября цветут сложноцветные травы, например, амброзия, – комментирует Екатерина.Среди симптомов аллергии наблюдаются частое чихание, заложенность носа с обильными водянистыми выделениями, зуд и жжение в носовой полости, повышенное слезотечение, а также отек и покраснение глаз.По мнению врача, лечение сезонной аллергии представляет собой комплексный подход, включающий терапию и профилактические мероприятия. Екатерина рекомендует начинать лечение заблаговременно.Лечение аллергии должно осуществляться под наблюдением специалиста – терапевта или аллерголога. Необходимо соблюдать общие рекомендации, направленные на снижение или полное исключение контакта с аллергеном, а также принимать назначенные лекарственные препараты, – подчеркивает аллерголог.Существуют специальные приспособления, облегчающие состояние людей, страдающих аллергией, в период обострения.- Для уменьшения контакта с пыльцой существуют специальные очки и назальные фильтры. Использование маски и солнцезащитных очков также способствует уменьшению попадания пыльцы на слизистые оболочки, тем самым снижая выраженность аллергической реакции, – говорит врач.