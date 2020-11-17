Врач из Ростова рассказал о симптомах и способах лечения аллергии на холод

Жители южных городов часто мёрзнут даже в самые незначительные минусовые температуры. У одних краснеют и покрываются крапивницей руки или другие зоны, открытые на морозе, у других текут слёзы, и забивается нос. У одних это проходит сразу, как только человек заходит в теплое помещение, в то время как другие ещё несколько часов страдают от ненавистных проявлений реакции организма на холод. Эти симптомы говорят об аллергии человека на холод. Таким образом, организм реагирует на морозную погоду выбросом гистамина (прим. - медиатор аллергических реакций немедленного типа). О причинах появления аллергии, её формах, особенностях и способах лечения рассказал ростовский аллерголог-пульмонолог Дмитрий Любимов.По словам медика, легче переносят понижение температур жители сёл. Они привыкли больше времени проводить на улице за работой. Соответственно, к морозу их организм уже привык. Горожане более теплолюбивы, поэтому у них аллергия на холод проявляется чаще. Также холодовой аллергией страдают, как правило, люди со слабыми сосудами.Аллергию на холод нельзя путать с обморожением, так как она проявляется мгновенно. Сразу отекают слизистые (горло, нос, глаза), появляются краснота, сыпь и зуд, иногда волдыри на открытых частях тела.Дмитрий рассказал об эксперименте врачей: когда на кожу аллергика положили кусочек льда, у него буквально через несколько минут появились на этом месте волдыри.Переохлаждение организма наступает только после длительного пребывания на морозе. Как правило, в зоне риска находятся строители на производстве, военные в процессе каких-либо действий. Также получить обморожение можно в экстренных ситуациях и чрезвычайных происшествиях, например, крушение лайнера, когда за бортом сохраняются очень низкие температуры.По словам врача, аллергию на холод можно победить, главное — правильно диагностировать заболевание. Благодаря дополнительным анализам можно выявить форму аллергии. Если анализы покажут неблагоприятные результаты, лечение будет более длительным и интенсивным. Одной из тяжёлых форм заболевания, по словам врача, является криоглобулинемия (прим. - это заболевание, при котором в крови содержится большое количество патологических чувствительных к холоду антител, которые становятся нерастворимыми при пониженных температурах). Эти случаи лечатся очищением крови. Также для лечения тяжелой формы заболевания применяются антигистаминные препараты, которые назначает врач.Лёгкие формы такой болезни лечатся даже без специальных лекарств и медикаментов. Для этого нужны только упорство и волевой дух, потому что предстоит долгое время преодолевать себя и свои страхи.Кроме того, рекомендуется ограничить продукты, которые повышают уровень гистамина в крови. К ним относятся кофе, шоколад, цитрусовые, красители, консерванты, ароматизаторы и специи.Эксперт добавил, что холодовая аллергия в Ростове и Ростовской области встречается не так часто, особенно её тяжёлые формы. Люди обычно лечатся сами, не хотят обращаться за помощью к медикам.