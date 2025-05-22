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Мазутный песок, привезённый в Ростовскую область, отправят обратно в Краснодарский край

Мазутный песок, привезённый в Ростовскую область, отправят обратно в Краснодарский край
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что мазутный песок, привезённый в регион, будет отправлен обратно в Краснодарский край.

Как отметил Юрий Слюсарь, вопрос с загрязнённым песком на полигоне в Семикаракорском районе решён — компания «Южный город» заключила соглашение на вывоз песка на кубанский полигон.

- Первые 200 тонн будут вывезены уже 26 мая. Планируется, что весь процесс будет завершён в течение двух недель, - добавил врио губернатора.


Всего на территории Ростовской области находится 1 800 тонн загрязнённого мазутом песка.

Как мы уже сообщали, 26 января в Ростовскую область был доставлен песок, загрязнённый мазутом, из Краснодарского края. Предполагалось, что этот песок будет переработан на частном полигоне в Семикаракорске. Тогда общественники забили тревогу. На место прибыл врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. После выезд на полигон закрыли.
Фото: Минприроды РО
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