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Контракт на утилизацию в Ростовской области песка с мазутом не расторгнут

Контракт на утилизацию в Ростовской области песка с мазутом не расторгнут
Контракт на утилизацию в Ростовской области замазученного песка с побережья Черного моря не расторгнут. Информацию об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» 29 января.

Уточняется, что контракт стоимостью 570 миллионов рублей был заключен 19 января между министерством ГО и ЧС региона и компанией «Южный город». По его условиям предприятие должно переработать 52 тысячи тонн загрязненного грунта. Однако исполнение контракта приостановили.

Врио губернатора Ростовской области заявил, что полигон в Семикаракорском районе к выполнению такой работы не готов. Въезд фур на полигон запретили. Когда же прибыли грузовики с песком, их не пропустили на территорию предприятия. Также, по словам Юрия Слюсаря, песок, который успели завезти, переработают, но это всего 3% от общего объема.
Фото: правительство РО
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