Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области

Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край

В Семикаракорском районе Ростовской области не будут утилизировать песок с Черного моря, который содержит мазут. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По словам главы региона, на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой представители прокуратуры, Роспотребнадзора и Минприроды. В ходе проверки выяснилось, что полигон не готов к выполнению таких работ.Юрий Слюсарь подчеркнул, что необходимо оказать помощь Краснодарскому краю и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы.