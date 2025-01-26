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Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области

Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области
В Семикаракорском районе Ростовской области не будут утилизировать песок с Черного моря, который содержит мазут. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой представители прокуратуры, Роспотребнадзора и Минприроды. В ходе проверки выяснилось, что полигон не готов к выполнению таких работ.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что необходимо оказать помощь Краснодарскому краю и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы.
Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край
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