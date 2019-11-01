Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Три человека пострадали в аварии в Ростовской области

Три человека пострадали в аварии в Ростовской области
На Дону в результате аварии пострадали трое. Инцидент произошёл в Волгодонске 4 ноября около 12:30. ДТП случилось в районе дома № 27/14 на улице Пионерской.

По предварительной информации, 50-летняя автоледи, управляя машиной «Лада Гранта», выехала на перекрёсток. Она проигнорировала красный сигнал светофора, из-за чего врезалась в «Ниссан», за рулём которого был 32-летний водитель. Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля вылетели с дороги и врезались в забор частного дома.

- В результате происшествия пострадали оба водителя, а также 67-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами их доставили в больницу. Машины получили серьёзные механические повреждения, их убрали с места ДТП с помощью спецтехники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.