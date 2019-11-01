Три человека пострадали в аварии в Ростовской области



На Дону в результате аварии пострадали трое. Инцидент произошёл в Волгодонске 4 ноября около 12:30. ДТП случилось в районе дома № 27/14 на улице Пионерской.



По предварительной информации, 50-летняя автоледи, управляя машиной «Лада Гранта», выехала на перекрёсток. Она проигнорировала красный сигнал светофора, из-за чего врезалась в «Ниссан», за рулём которого был 32-летний водитель. Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля вылетели с дороги и врезались в забор частного дома.



- В результате происшествия пострадали оба водителя, а также 67-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



С травмами их доставили в больницу. Машины получили серьёзные механические повреждения, их убрали с места ДТП с помощью спецтехники.