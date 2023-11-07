В Ростовской области мать с дочкой-подростком пострадали в ДТП с «перевертышем»

Фото: соцсети (ВК Волгодонск Автолайн).

В Зимовниковском районе Ростовской области мать с дочерью пострадали в аварии. ДТП случилось около 13 часов 6 ноября.По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Дэу Матиз» ехала по автодороге Котельниково – Песчанокопское. В районе 89-го километра она не справилась с управлением. Легковушка на полном ходу врезалась в отбойник и перевернулась.- В результате аварии пострадали два человека, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Травмы получили женщина-водитель и ее 14-летняя дочь. Их доставили в больницу.