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В Ростовской области мать с дочкой-подростком пострадали в ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области мать с дочкой-подростком пострадали в ДТП с «перевертышем»
В Зимовниковском районе Ростовской области мать с дочерью пострадали в аварии. ДТП случилось около 13 часов 6 ноября.

По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Дэу Матиз» ехала по автодороге Котельниково – Песчанокопское. В районе 89-го километра она не справилась с управлением. Легковушка на полном ходу врезалась в отбойник и перевернулась.

- В результате аварии пострадали два человека, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Травмы получили женщина-водитель и ее 14-летняя дочь. Их доставили в больницу.
Фото: соцсети (ВК Волгодонск Автолайн).
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