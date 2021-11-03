В Шахтах мать и дочь скончались в ковидном госпитале
В Шахтах от коронавируса скончались мать и дочь. 54-летняя женщина пережила единственную дочь всего на несколько дней.
О смерти 33-летней жительницы Шахт стало известно 4 ноября. Женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь больше двух недель, но не смогли спасти. В этом же госпитале лечили и ее мать. Медики не стали говорить ей о смерти дочери, надеясь уберечь от горя, которое могло помешать выздоровлению. Однако и ее спасти не удалось.
Как сообщил DonDay Шахты, 33-летняя женщина была замужем, но обзавестись детьми не успела. Родные до сих пор не могут прийти в себя от двойной потери. Родная сестра и тетя умерших, Надежда, посвятила им видеоролик в соцсетях. Она рассказала, что состояние 54-летней матери было более стабильным - она самостоятельно передвигалась по палате, общалась с родственниками и общалась по телефону.
Дочь же первые несколько дней нуждалась в искусственной вентиляции легких. Врачи уточнили, что 33-летняя женщина страдала сахарным диабетом, гипертонией и ожирением. Кроме того, течение болезни было осложнено пневмонией тяжелой степени.