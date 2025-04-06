В Ростовской области ожидаются кратковременные перебои в работе теле- и радиоканалов

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В период с 7 по 11 апреля в Ростовской области ожидаются кратковременные приостановки в работе теле- и радиоканалов. Информация о точном времени отключений предоставлена Российской телевизионной и радиовещательной сетью.В связи с проведением плановых технических работ 7 апреля с 11:00 до 17:00 возможны временные сбои в трансляции теле- и радиосигнала в хуторе Сиротском (Дубовский район) и слободе Позднеевке (Миллеровский район).8 апреля с 10 утра до 4 часов дня отключения коснутся жителей села Покровского (Неклиновский район) и посёлка Денисовского (Ремонтненский район). 9 апреля с 11:00 до 17:00 вероятны перерывы в вещании в слободе Титока (Миллеровский район) и хуторе Никольском (Заветинский район).10 апреля с 11 утра до 5 вечера профилактические работы будут проводиться в посёлке Каштановском (Обливский район) и селе Киселёвке (Заветинский район), а в Новочеркасске – с 10:00 до 19:00.11 апреля с 11:00 до 17:00 возможно ухудшение качества приема сигнала в посёлке Суходольном (Верхнедонской район).