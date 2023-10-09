В Ростовской области пропадет теле-, радиосигнал с 9 по 13 октября

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области новая рабочая неделя начнется с перебоев в работе радио и ТВ. Об этом сообщили в РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети).Сигнал начал пропадать утром 9 октября в поселке Зеленолугском Мартыновского района. Там помехи появились в 11 часов. Восстановить работу теле-, радиосигнала обещают к 17 часам.Во вторник, 10 октября, в это же время без радио и телепрограмм останутся жители слободы Большая Мартыновка и станицы Обливской. А с 10 до 16 часов проблемы появятся в станице Мечетинской Зерноградского района. С 8 до 17 часов то же самое ждет жителей Новошахтинска.С 11 до 17 часов 11 октября прекратится вещание в поселке Первомайском Кашарского района и Орловском.На следующий день помехи будут в слободе Родионово-Несветайской (с 10 до 16 часов). А в хуторах Садки Красносулинского района и Камышеве Зимовниковского района перебои начнутся с 11 часов и продолжатся до 17.В пятницу, 13 октября, не смогут посмотреть телевизор и послушать радио в хуторе Камышевка Орловского района и станице Тацинской (с 11 до 17 часов).Перебои ожидаются на двух десятках ТВ-каналов и нескольких радиостанциях. Причиной временных неудобств стали профилактические работы, требующие отключения оборудования.