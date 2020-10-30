Конфликты в семье и финансовые трудности: что ждет ростовчан по астропрогнозу
Ноябрь завершает осеннюю симфонию. Это более спокойный на события месяц: взаимосвязи планет дают нам больше возможностей для реализации планов. В частности, первая неделя ноября обещает быть противоречивой. Наряду с трудностями в семье многим знакам Зодиака улыбнется удача в делах. И, наоборот. Тем, у кого лад в отношениях с родными, придется решать проблемы на работе. Впрочем, временные трудности только закаляют и дают стимул двигаться вперед. Подробный прогноз для представителей знаков Зодиака составила астролог из Ростова Антонина Кариер.
♈ Овен — могут возникнуть споры на финансовой почве между супругами или совладельцами: кто больше зарабатывает и куда лучше потратить. Для достижения целей, особенно поставленных руководством, мешают стереотипы. Не бойтесь ошибок.
♉ Телец — взаимоотношения с людьми пройдут проверку на стрессоустойчивость. Партнер хочет заинтересовать вас и внести разнообразие в жизнь, но пока не понял, как это сделать. Не относитесь строго к его поведению.
♊ Близнецы — на этой неделе желательно придерживаться режима труда и отдыха. Воздержитесь от повышенных нагрузок на руки, ноги и суставы. Ваши голос или мнение могут быть неуслышанными.
♋ Рак — с членами семьи сложно поддерживать диалог. Возможно, совместное участие в торжественном мероприятии разрядит напряженную обстановку.
♌ Лев — если желаете преобразовать жилище, то в настоящий период накапливайте идеи, поскольку с реализацией задуманного на этой неделе будут сложности. В работе с документами, различного рода материалами и отчетностью требуется внимание.
♍ Дева — в путь за новыми знаниями и информацией лучше отправиться после 3 ноября. Этой же даты придерживайтесь для начала совместных проектов или сотрудничества.
♎ Весы — некоторые ваши замечания или высказывания могут осложнить отношения как с членами семьи, так и с партнерами по делу. Переключитесь на собственные интересы и потребности, чтобы обойти острые углы.
♏ Скорпион — неожиданные ситуации все еще могут иметь место, но ваша интуиция подскажет верное решение. Появятся желание творить, интерес к искусству и музыке.
♐ Стрелец — предстоит активная неделя, возможно получение неожиданных предложений по работе. Но внести новшество в свою деятельность, придумать что-то оригинальное пока не представляется возможным. Главное - не отчаивайтесь и продолжайте делать то, что должно!
♑ Козерог — яркие идеи пригодятся в дальнейшем, а на данный момент в логистике и торговых операциях желательно придерживаться отработанной схемы. Переговоры могут проходить со скрипом.
♒ Водолей — вопросы, связанные с домом, семьей и деятельностью все еще на первом месте, но постепенно нарастает интерес к собственным желаниям. В отношениях с финансами нужен трезвый расчет.
♓ Рыбы — я и сам обманываться рад. На этой неделе вас могут обмануть, но и вы склонны приукрасить ситуацию. Удачная неделя для ценителей искусства, живописи и музыки.