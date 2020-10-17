Весы погрязнут в финансовых проблемах, а Водолеев ожидают перемены на работе: астропрогноз для ростовчан
Новая неделя принесет знакам Зодиака много событий. Большинство из них связаны с делами и работой. Для одних это время приступить к чему-то давно намеченному, новому, в то время как другим стоит, наоборот, закончить начатое. Впрочем, звезды и тем, и другим сулят удачу. Персональный гороскоп для всех знаков Зодиака составила астролог из Ростова Антонина Кариер.
♈ Овен — не спешите охватить все и вся. Планеты предлагают рассчитывать действия на ход вперед, прежде чем приступить к намеченному.
♉ Телец — поступательные действия принесут вам победу. Особенно, если деятельность связана с точными науками, музыкой, творчеством и искусством.
♊ Близнецы — кризис миновал, но не стоит расслабляться. Чем бы вы ни занимались, прежде чем что-то сказать, обдумайте свою мысль. Любое ваше неверно истолкованное слово может принести неприятности.
♋ Рак — градус напряжения снижается, но риск допустить ошибку еще есть. Ставьте реальные цели перед собой, и все получится!
♌ Лев — при передаче информации и знаний используйте проверенные источники. Мыслительный процесс замедляется, но могут пробиваться гениальные прозрения.
♍ Дева — возможно, решите вернуться к отложенным делам. Если так, то делайте акцент не на скорости выполнения, а на деталях, которые ранее не учли. Возобновление любовных историй не терпит суеты.
♎ Весы — физически почувствуете некоторое облегчение, но в семье еще присутствует волнение. Ваши мысли будут в основном заняты финансовыми вопросами, а деньги, как известно, любят тишину.
♏ Скорпион — в отношениях с оппонентами все еще держите руку на пульсе. Проникайте в глубь вещей, в прямом и переносном смысле, замечайте и указывайте на любые тонкости.
♐ Стрелец — для успешной недели нужна ясная голова. Придерживаясь графика и своего ритма, вы сохраните здоровье и все успеете выполнить.
♑ Козерог — не спешите отказываться от поступающих предложений или идей. Они требуют корректировки, но не утилизации.
♒ Водолей — морально готовьтесь к изменению рабочего расписания или формата деятельности. Ожидается увеличение объема труда.
♓ Рыбы — неделя принесет свои плоды финансистам и людям, связанным с дизайном, музыкой и искусством. Возможно, появятся клиент или партнер для длительного сотрудничества с вами. Но не ожидайте сразу крупных финансовых поступлений.