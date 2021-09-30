Львы отправятся в поездку, а Овнов ждут конфликты и увольнения: гороскоп на октябрь
Запал активности, полученный с конца сентября, продолжится в течение всего октября. Однако не стоит забывать, что Меркурий движется ретроградно и есть вероятность совершить ошибки из-за невнимательности. Для кого-то этот месяц станет возможностью отправиться в поездку и отдохнуть, в то время как для кого-то это период двигаться вперед и осваивать новые просторы. О прогнозе на октябрь рассказала астролог Антонина Кариер.
Насыщенные первые две декады месяца будут у представителей воздушной и огненной стихий: ♎ Весов, ♊ Близнецов, ♒ Водолеев, ♈ Овнов, ♌ Львов, ♐ Стрельцов. Положение планет заставляет стремительно двигаться вперед, осваивать новые просторы и объекты, успевать отработать поступающие заказы, получать знания. Могут отправиться в деловую поездку Львы, а Водолеи получат новые впечатления вдали от дома.
Вероятность конфликтов из-за недопонимания сохраняется у кардинальных знаков (1-7/13-29.10): ♈ Овнов, ♎ Весов, ♋ Раков, ♑ Козерогов. Основная рекомендация: не давить еще больше на собеседника, особенно если получаете отпор, не «рубить с плеча» и не спешить увольняться. В то же время будьте готовы к тому, что не только вы будете с кого-то требовать, но и на вас возложат обязательства или необходимо будет принимать ответственное решение.
Сложно будет выполнять намеченные мероприятия в третьей декаде октября фиксированным знакам: ♉ Тельцам, ♏ Скорпионам, ♒ Водолеям и ♌ Львам. Они могут столкнуться с бюрократическими сложностями, например, не получить своевременно необходимую справку или разрешение на строительство из государственных служб, или же получить отрицательный ответ. Также есть вероятность ухудшения отношений с людьми старшего поколения и с руководством.
♍ Девы, ♐ Стрельцы, ♓ Рыбы, ♊ Близнецы, не обольщайтесь полученными предложениями или подарками - вас могут использовать втемную. Также есть риск стать жертвой мошенников. Приобретайте ценные вещи, трезво оценивая свои финансовые возможности.
♑ Козероги и ♋ Раки, у вас есть шанс поймать удачу за хвост. Максимально сконцентрируйте силы на поставленных задачах и на профессиональной деятельности, используйте только проверенную информацию.
В семейных отношениях будет не так все радужно. В качестве разрядки - спорт, физический труд, ремонт, генеральная уборка в доме и на приусадебном участке.