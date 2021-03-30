Овнов ждут любовные приключения, а Стрельцам нужно беречь здоровье: гороскоп на апрель
Второй месяц весны обещает знакам Зодиака приключения и заключение удачных сделок. Этот месяц рассчитан на продуктивные поездки, налаживание контактов и реализации задуманных планов. Подробный астропрогноз составила астролог Антонина Кариер.
- До 20 апреля нам обеспечена динамичная, яркая и насыщенная жизнь. Только успевай поворачиваться: поездки, деловые переговоры, у кого -то новая работа, контракты, сделки, крупные приобретения, - говорит астролог. - А вот в 3-й декаде месяца будет не так легко даваться любое действие. Вы столкнетесь с препятствиями, со стеной непонимания, упрямства и бюрократизма. Придется приложить немало сил, чтобы сдвинуть камень с мертвой точки. Дальние поездки, в том числе за рубеж лучше отложить.
♈Овны, ♊ Близнецы, ♎Весы и ♒Водолеи с 7 по 19 апреля легко устанавливают новые связи, осваивают новые территории. Им по силу запустить крупные проекты или вовлечь в свой процесс широкую аудиторию. С 1-12 сможете убедить самого сложного клиента и заключить контракты о сотрудничестве.
♉Тельцам, ♌Львам, ♏Скорпионам и ♒Водолеям с 25-23 апреля будет сложно сосредоточится, нарастает нервное напряжение на фоне неожиданно возникших обстоятельств, которые замедляют решение важных задач, что может способствовать ухудшению дел в профессиональной деятельности или конфликтам в семье, обострить хронические заболевания.
При том, что ♐Стрельцам улыбается Юпитер, сопровождает в переговорах, благоволит в преподавательской деятельности и в
юридических вопросах, все же необходимо будет проявить настойчивость в командной работе, и подтвердить свои знания для укрепления авторитета.
В период с 3-15 апреля у ♐Стрельцов, ♍Дев, ♓Рыб и ♊ Близнецов из-за неосторожности, невнимательности, из-за увлечения некой идеей могут происходить несчастные случаи или межличностные конфликты при желании доказать свою правоту.