У Овнов возможны проблемы в работе, а Львов ждет прибыль: астропрогноз для ростовчан
Очередная неделя обещает представителям знаков Зодиака насыщенную трудовую деятельность. Для одних это будет время для новых начинаний, в то время как другим придется решать сложности уже в совершенных делах. Впрочем, неделя будет успешна для тех, кто стремится быть лучше. Таким астрологи пророчат признание и хороший доход. Подробный астропрогноз для ростовчан подготовила Антонина Кариер.
♈ Овен — могут возникнуть сложности в решении юридических вопросов и во взаимоотношениях с партнерами.
♉ Телец — эмоциональность вам сейчас — не лучший помощник. Цените свое и чужое время, если хотите получить желаемый результат. Особенно в работе с иностранцами.
♊ Близнецы — можете пострадать из-за невыполнения взятых обязательств или сказанных обещаний. Вероятны покупки с переплатой.
♋ Рак — потенциал планет сможете использовать в своих целях, если будете браться только за те дела, которые реально вам по плечу.
♌ Лев — придерживаясь четкого плана действий, вы сможете свои трудозатраты перевести в реальный доход.
♍ Дева — ваши планы смогут осуществиться, если будете методичны и последовательны в своих действиях.
♎ Весы — порывистость может ухудшить взаимоотношения с друзьями. Излишний оптимизм и самоуверенность могут послужить причиной
разочарования в вас партнера.
♏ Скорпион — терпение и труд все перетрут. В спорных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями.
♐ Стрелец — чем меньше философских рассуждений и мечтаний, тем больше пользы принесет деятельность в первую очередь вам.
♑ Козерог — какие бы грандиозные задачи вы перед собой не ставили, правильное распределение сил и времени позволит быстрее достигнуть финишной прямой.
♒ Водолей — частая смена настроения. Нежелательно совершать дорогостоящие покупки или принимать решения — впоследствии можете
пожалеть об этом.
♓ Рыбы — актуальна тема взаимоотношений. Прислушивайтесь и присматривайтесь к тем, кто сдержан на похвалу, практичен и
организован.